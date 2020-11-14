«الحزاوى» تطالب بالسماح لطلاب الثانوى دخول الامتحان بالكتب

طالبت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إصدار نشرة رسمية للمدارس بشأن السماح لطلاب الأول والثاني والثالث الثانوي بدخول الامتحان بالكتب المدرسية، وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.وتساءلت الحزاوي، هل تسمح الوزارة للطلاب بطبع كتب من التابلت pdf؟ حيث إن هذه السنة لم تطبع الكتب وتم الاعتماد على تحميل محتوى الكتب داخل التابلت، وهذا المطلب حتى يكون هناك تكافؤ للفرص لجميع الطلاب.وأضافت الحزاوي أن هناك خبرًا تم تداوله أن دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد سمح لطلاب المراحل الثانوية العامة أولي وتانية وثالثة ثانوي بدخول للامتحان بكتب السنة الماضية والاستعانة بها كبديل آخر للكتب المتاحة داخل التابلت بـpdf، لافتة إلى أن هناك طلابًا قد يستطيعون إيجاد الكتب القديمة، سواء من زميل دفعة سابقة وهناك طلاب لا يستطيعون ذلك.