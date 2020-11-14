7063 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، السبت، 7063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال آخر 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 198 ألف و291 حالة تعافى منهم 119 ألفا و415 حالة، بينما توفي 1746 حالة، مشيرًا إلى تواجد 4026 حالة في المستشفى منها 584 في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 1665 حالة، يليها العاصمة فيينا بـ1331، ثم النمسا السفلى 1026، وستيريا 982، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 190 حالة.