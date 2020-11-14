رئيس «بحوث البساتين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

كشف الفونس جريس رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الطماطم فى الوقت الحالى يرجع إلى أن مصر تزرع الطماطم فى عروات متداخلة طوال العام، حيث تزرع 42% فى العروة الشتوية والتى تزرع شتلاتها فى أشهر سبتمبر وأكتوبر، وتنتج ثمارها فى يناير وفبراير ومارس، كما تزرع 49% فى العروة الصيفى والتى تزرع شتلاتها فى أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو، وتنتج ثمارها فى يونيو حتى شهر أغسطس.وأضاف في تصريحات للدستور، أن مصر تزرع 9% فقط فى العروة النيلى والتى تزرع شتلاتها فى أشهر يونيو ويوليو، وتنتج ثمارها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وأن قلة المعروض من ثمار الطماطم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر نتيجة لانتهاء ثمار العروة الصيفية وعدم ظهور ثمار العروة التالية ونتيجة لقلة المساحة المنزرعة فى العروة النيلى.