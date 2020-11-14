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مصر

مصدر بالتعليم يكشف مفاجأة لمعلمي التعليم الأساسي بشأن «تغيير المسمى الوظيفي»

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:08 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يحق لخريجى تربية تعليم أساسي تغيير المسمى الوظيفى من المرحلة الابتدائية لمرحلة أخرى كالإعدادية والثانوية.

وشدد المصدر، على أن التعليم الأساسي تخصصة فى المرحلة الابتدائية، وتابع لازم يظل على وضعه.

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات آداء تدريب تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2020، وهي:

- ٥ مستويات تدريب، ويتم الاطلاع على المادة العلمية والملحق جيدا ومن ثم الضغط على زر الانتقال للمستوى الثاني.

- في حالة غلق التدريب أو حدوث مشكلة أدت لغلقه يتم إعادة تسجيل الدخول في وقت لاحق.

- في نهاية التدريب بعد قراءة المادة العلمية يتم الضغط على زر حجز موعد اختبار واختيار تأريخ الاختبار المناسب للمعلم وتأكيد الاختبار.

- يتم الالتزام بتاريخ حجز موعد الاختبار الذي حدده المعلم، وكذلك المكان، وفي حالة التخلف عن الموعد يتم التواصل مع الدعم الفني.

- ضرورة الاحتفاظ ببيانات حجز الاختبار مثل كود المعلم والرقم القومي وكود الحجز.

- ضرورة إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية في يوم آداء الاختبار.

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