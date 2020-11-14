نشرة أسعار الأسماك اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الأسماك ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال أحمد جعفر، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية إن هناك استقرار في أسعار الأسماك اليوم نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وأضاف جعفر، في تصريحات ل الدستور، أن سعر البلطى المزارع سجل سعر يتراوح بين 17 – 19 جنيها، سعر البلطي المزارع " 2 " ليسجل 14-15 جنيها للكيلو.وأوضح أن البلطى الأسوانى سجل سعر 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه من ٣٠ ل ١٠٠ جنيه.واشار إلي أن سعر المكرونة السويسى لتسجل 50 -60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو،وتراوح سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها.وسجل سعر السمك المرجان من 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجى 28 – 35 جنيها للكيلو.فيما سجل سعر القشر بياض ليسجل 60 – 80 جنيها للكيلو.وأشار إلي أن سعر البياض الأملس " 1 " ليتراوح بين 60 – 80 جنيها للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.وتراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو،، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.