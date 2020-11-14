نشرة أسعار مواد البناء السبت 14 نوفمبر 2020

شهدت أسعار مواد البناء، اليوم السبت، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج عن حجم الطلب.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار مواد البناء في الأسواق ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك وفرة من المعروض من مواد البناء في الأسواق وارتفاع في حجم الإنتاج الكلي.وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك استقرارًا في أسعار مواد البناء في الأسواق، لافتًا إلى أن أسعار الحديد سجلت سعرًا يبدأ من 9500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه من أرض المصنع تباع للمستهلك بسعر من 9700 جنيه، وحتى 10200 جنيه.وأوضح أن أسعار الأسمنت سجلت حالة من الاستقرار أيضا، حيث سجلت سعر 650 جنيهًا وحتى 680 جنيهًا من المصنع تباع للمستهلك بسعر من 700 جنيه وحتى 750 جنيهًا.