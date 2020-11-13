السيطرة على حريق فى ورشة سيارات بأبو النمرس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل ورشة لإصلاح السيارات فى ميت قدووس بدائرة قسم أبو النمرس بالجيزة، دون وقوع خسائر بشرية.تلقى العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء، بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة سيارات بمنطقة أبو النمرس، وتم إخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية الذى أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء الى المكان، وتمت محاصرة الحريق، والسيطرة عليه بالكامل، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى.وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.