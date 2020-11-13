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حوادث

ضبط 1253 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:03 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الحملات عن ضبط (1253) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط ( 4.9 طن "مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة (مالك مفرمة لحوم من دون ترخيص كائنة بالمرج بالقاهرة).

ونجحت الجهود فى ضبط ( 4.02 طن "مقطعات لحوم – كبدة مستوردة – سجق – جبن رومى – جبن أبيض") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (مالك محل لبيع المُجمدات من دون ترخيص كائن بالمرج بالقاهرة).

وتمكنت الجهود من ضبط (59٫47 طن "مسلي طبيعى – حليب دسم بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومستلزمات إنتاج – 1.44 طن "مسلى" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية منتج نهائى – 12.450 عبوة فارغة مشغوشة ومقلدة لذات العلامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية كائنة بالعبور بالقاهرة).

وتمكنت الجهود من ضبط ( 3.60 طن "حلوى جافة – زيت طعام – مسلى") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة من دون ترخيص كائن بقويسنا بالمنوفية)، وضبط ( 17.100 طن "حلوى جافة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع الحلويات كائن بالدخيلة بالإسكندرية).

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 28500 قطعة "كمامة" من دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات منتج نهائى - 1000 عبوة كرتونة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها علامة تجارية وهمية – 14 ماكينة تصنيع "أدوات إنتاج")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص – كائن بعين شمس بالقاهرة).

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