250 ألف حالة و3216 وفاة حصيلة كورونا في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 250 ألفا و396 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح،اليوم الجمعة، بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 3216 وتعافى منه 141 ألفا من المصابين حتى صباح اليوم.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا قبل 37 أسبوعا.