رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية روسية فى سوريا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة
وكالات
طباعة
أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع انفجار لعبوة ناسفة يدوية الصنع في مسار تحركات وحدة تابعة لشرطتها العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر جرينكيفيتش، في بيان صحفي: "وقع انفجار لعبوة ناسفة مجهولة يدوية الصنع يوم 12 نوفمبر، خلال دورية للشرطة العسكرية الروسية رفقة وحدات من أجهزة الأمن السورية من بلدة إزرع إلى بلدة سهوة القمح في محافظة درعا، في مسار القافلة بمنطقة بلدة المسيفرة".

وأشار غرينكيفيتش إلى أن الحادث أدى إلى إلحاق أضرار غير ملموسة بعربة مصفحة روسية من نوع "تيغر"، فيما شدد على عدم وجود أي إصابات بين العسكريين الروس.

ولفت إلى أن كل العسكريين عادوا مع المعدات إلى مركز المرابطة، مضيفا أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا فتحت تحقيقا في الحادث بالتعاون مع الأجهزة السورية المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد ناشطون سوريون بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية روسية على أطراف بلدة المسيفرة جنوبي الكرك الشرقي في درعا.

وأشار النشطاء إلى أن الانفجار جاء بعد ساعات من تنفيذ قوات الفرقة الرابعة في الجيش السوري عمليات مداهمة في الكرك الشرقي بحثا عن مطلوبين، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء البلدة بوساطة الفيلق الخامس المدعوم من روسيا.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

«سر التمويلات».. عندما أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها بعد 15 سنة من الصحبة

إخلاء سبيل المتهم بالإساءة إلى والدته المسنة بالشرقية

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

«إيفونا» يوقع عقدًا لموسمين مع الصفاقسى التونسى

بوركينا فاسو تهزم مالاوى بثلاثية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

اليوم.. ورشة التنوع والاختلاف بمركز الجزويت فى الإسكندرية

الليلة.. على الهلباوى ينشد ويبتهل فى ساقية الصاوى

خطوط وظلال تطرح كتاب البحث عن الذات الإلهية وراء حجاب اللغة

الليلة الثنائى.. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى