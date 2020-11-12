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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ23 نوفمبر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:23 م
محاكمة «كتائب حلوان
محاكمة «كتائب حلوان
عادل عبد العال
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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"- لجلسة 23 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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