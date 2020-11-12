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محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يمدد فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:41 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
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مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، لمدة 45 دقيقة إضافية.

ووصفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات- في بيان اليوم الخميس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- هذا الإجراء إمعانًا إسرائيليًا في استفزاز مشاعر المسلمين وتهويد المسجد المبارك.

وأكدت أن مواصلة سلطات الاحتلال كل إجراءات التهويد بحق المسجد الأقصى المبارك، يدل على إصرارها على المساس بحرمة المسجد المبارك، داعيةً إلى مواصلة التصدي لكل الانتهاكات والاعتداءات.

وأشارت إلى أن عملية تمديد فترة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية الخطورة، تعكس مدى التطرف الإسرائيلي، والفكر الصهيوني الداعي إلى انتهاك حرمة الأديان والاعتداء على المقدسات ودور العبادة، دون اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة وكل القوانين والأعراف الدولية الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى انتهاك سلطات الاحتلال كل الشرائع والقوانين الدولية بإجراءاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءًا من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومعاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تسمح بشكل شبه يومي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى عبر باب المغاربة على فترتين، وتكون الفترة الصباحية في فصل الشتاء من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، إضافة إلى ساعة بعد صلاة الظهر.

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