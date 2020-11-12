النفط يصعد مع احتمال تعويض تخفيضات محتملة للإمدادات إثر ضعف الطلب

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، لترفع مكاسب الخام منذ بداية الأسبوع الحالي إلى أكثر من عشرة بالمئة بفضل تنامي الآمال بشأن إحجام منتجين كبار على مستوى العالم عن زيادة مزمعة للإمدادات في الوقت الذي تقوض فيه زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 الطلب على الوقود.وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 41.62 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو نحو0.2 بالمئة إلى 43.87 دولار للبرميل.وقال وزير الطاقة الجزائري أمس الأربعاء إن مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا قد تمدد تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى العام المقبل أو تزيدهاإذا تطلب الأمر.ويقول محللون إن ضعف التوقعات يفرض ضغوطا على أوبك+ للإحجام عن زيادة الإمدادات بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، إذ تضع السوق في الاعتبار الآن إرجاء هذه الزيادة.وفي الوقت الراهن، يواجه الطلب على الوقود ضغوطا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية ونتيجة لذلك، قالت أوبك إن الطلب سيتعافى على نحو أبطأفي 2021 عن المتوقع من قبل.