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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 12-11-2020

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 12-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

ويواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم أمام الجنيه المصري بداية التعاملات الصباحية في كافة البنوك المحلية الأجنبية.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 12-11-2020


البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

وجاء في بنك مصر بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

ووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك بلوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

جدير بالذكر أن الدرهم هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إليه رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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