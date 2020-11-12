أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 12-11-2020

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس 12-11-2020

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس 12-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.

تستمر عمليات البحث على «جوجل» أسعار الكتاكيت في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020، لمعرفة أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، وأستقرت أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم في السوق، وسجلت أسعار الساسو 33 جنيهًا، وأسعار الأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، وذلك نقلًا عن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.وتشمل بورصة الكتاكيت في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020 «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».يقدم لكم «الدستور» كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020، وهي كالأتي:1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق مابين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق، اليوم الخميس 12-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء حول 22 - 23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو، وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، نظرًا إلى أستقرار أسعارهم في السوق ومتوفرة في متناول الجميع، ويبلغ عدد البط في مصر 4 ملايين طائر تقريبًا.