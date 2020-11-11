أمنية طلعت: شاهدت «أفراح القبة» 3 مرات من شدة الإعجاب

قالت الكاتبة أمنية طلعت، إنها شاهدت العرض المسرحي أفراح القبة 3 مرات من شدة إعجابي به، فأنا أتابع المسرح بشكل دوري وتوقعت أنها ستكون أهم مسرحية في 2020 قبل جائحة كورونا.أضاف أمنية، خلال ندوة بعنوان دراسة نقدية للعرض المسرحي أفراح القبة التي ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة ياسر صادق بمقر المركز بالزمالك، الأربعاء، أن العرض كان متميزًا، وبعض أبطال العرض جسّدوه بشكل مختلف عن العمل الدرامي حتى أدرك المشاهد أن هناك اختلافًا كبيرًا بين العملين، ولم يظلم أحدهما عن الآخر.وأشارت إلى أن أبطال أفراح القبة أدوا الدور بشكل متميز ومتقن، وتم اختيارهم بشكل موفق، مطالبة في نهاية كلمتها بعرضها في مواسم مختلفة وعديدة."أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، برئاسة المخرج عادل حسان وهي عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة "عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رؤوف، حسام علاء، وهدير طارق" كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.