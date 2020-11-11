إحالة «تاجر ماريجوانا» في التجمع للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء بإحالة المتهم بحيازة ربع كيلو من مخدر الماريجوانا داخل سيارته بمنطقة التجمع الخامس لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة ان المتهم كان بحوزته لفافة كبيرة الحجم لمخدر الماريجوانا وزنت 250 جراما كمية من مخدر LSD أسيد وزنت 10 جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس أثناء استقلاله سيارة وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.