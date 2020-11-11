«المعلمين» تقرر قبول عضويات مؤقتة لخريجي كليات التربية

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الموافقة على قبول عضويات مؤقتة لخريجي كليات التربية تجدد سنويا، وذلك لحين التعيين بإحدى وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم، وذلك إيمانًا منها بمسئوليتها نحو أبنائها الخريجين.وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه سوف يتم تفعيل العضوية بداية من العام المقبل، حتى يستطيع العضو التمتع بالخدمات التي تقدمها النقابة، من أندية ومصايف وخدمات طبية خلال مدة الاشتراك التي تنتهى في شهر ديسمبر من نفس العام.ووجه نقيب المعلمين بمتابعة صرف المعاشات للورثة، مشددًا على أهمية صرف الأمانات للحالات التي استوفت أوراقها.