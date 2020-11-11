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مصر

بيان مهم من التعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء البرنامج الرقمي لتغيير المسمى الوظيفي (معلم  إخصائي) على منصة المعلم للتدريب عن بعد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير أداء كافة الجهات الحكومية وفي ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي بالجهاز الإداري.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن هذا البرنامج تم تحويله من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي تيسيرًا على أعضاء هيئة التدريس وحرصًا على مصالحهم، للحفاظ على الوقت والجهد وتوفير المال العام، مشيرًا إلى أن إجمالي من تقدم حتى الآن بلغ 4381 معلمًا.

وأوضح الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه على المعلمين المستهدفين للتدريب بعد استيفاء شروط تغيير المسمى الوظيفي الدخول للمنصة وضرورة قراءة واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بحجز البرنامج التدريبي وحجز الاختبار الإلكترونى في نهاية البرنامج التدريبي.

وسيتم إجراء الاختبار بفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات بعد أداء التدريب Online مع التشديد على جميع الفروع بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة السادة المعلمين.

جدير بالذكر أنه سيبدأ حجز تدريب البرنامج الرقمي لتغيير المسمى الوظيفي "لمن تقدموا لتغيير المسمى الوظيفي واستوفوا الشروط اللازمة" خلال شهر نوفمبر 2020، وذلك على منصة المعلم للتدريب عن بعد.

وأوضحت الوزارة أنه على كافة المعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي وتنطبق عليهم الشروط الدخول لمنصة المعلم للتدريب عن بعد www.pat.edu.egplatform

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