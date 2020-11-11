إصلاح تلفيات نتجت عن سقوط شجرة بمصر الجديدة

أسفر سقوط شجرة بشارع المؤيد مع شارع دمشق بكسر ماسورة وسقوط عمود إنارة بمصر الجديدة، وتعاملت أجهزة الحي وتم إحضار المعدات اللازمة لرفع المخلفات ونقلها واستعدال عمود الإنارة وإصلاح كسر الماسورة.وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة قام حي مصر الجديدة وادارة الإشغالات برفع كشك شارع السباق أمام معهد الفتيات ورفع كشك أمام العقار 103 بشارع السباق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما عقد رئيس حي مصر الجديدة الاجتماع الدوري الشهري برئاسة حسن موافي رئيس الحي والمهندس أحمد حسين وكيل منطقة الإسكان وادارة الشئون الاجتماعية للوقوف على أوجه الاقتراحات المقدمة وتم الاستماع خلال المؤتمر لشكاوي المواطنين والنقاش مع كل مقدمي الشكاوي طبقا للقوانين المنظمة.