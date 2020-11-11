حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل
تستمر عمليات البحث حول حكم قراءة القرآن بدون وضوء من قبل المسلمين، حيث يسأل الكثير منهم وخاصة مع بداية فصل الشتاء والتي يصعب لدى البعض الوضوء بصفة مستمرة، لقراءة القرآن، تعددت الآراء حول القراءة من قبل علماء الدين، من جانبه، الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، أوضح في رده على سؤال ورد إليه حول معرفة حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء فجاءت إجابته:" ينبغي ضرورة قراءة القرآن على وضوء، إلا أن هناك رأى للعلماء بإجازة قراءة القرآن بدون وضوء عند الضرورة بشرط أن تكون القراءة من وسيلة أخر مثل الموبايل أو ما قد تم حفظه مسبقأ.
حكم قراءة القرآن بملابس المنزل
بينما استكمل عاشور الرد على السؤال، بأنه يجوز قراءة القرآن بملابس المنزل ولا حرج في ذلك، لأن القراءة لا يشترط فيها ستر العورات التى يتطلب سترها فى الصلاة أو في خارج الصلاة بالنسبة للنساء، بشرط أن يكون ملابس المرأة في المنزل التي تقرأ بها القرآن محتشمة لأنها تخاطب الله سبحانه وتعالى من خلال قراءة القرآن.
محمود شلبي يوضح حكم قراءة القرآن بدون وضوء
حكم قراءة القرآن بدون مس المصحف
الشيخ محمود شلبي، أكد أن قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس
المصحف جائزة شرعا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن خلال السير في الشارع بدون وضوء
أيضا.