داعية يوضح حكم قراءة القرآن بدون وضوء

أوضح الشيخ الشحات العزازى، من علماء الأزهر الشريف، حكم قراءة القرآن بدون وضوء، قائلًا: "إن الوضوء ليس واجبا لقراءة القرآن، بشرط أن يكون قارئ القرآن ليس على جنابة".وأضاف" العزازي"، خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء اليوم الجمعة، أن الذى يتوضأ لقراءة القرآن يرتفع في درجات الفضل.وأوضح الشحات العزازى أن المستمع لآية من القرآن يثاب بحسنة ومن قرأها كانت له نور عند الله يوم القيامة.وكشف الشيخ العزازى، أن قارئ القرآن درجتان، وهما الماهر بقراءة القرآن، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه، مؤكدًا أن الماهر بقراءة القرآن منزلته مع الملائكة، لافتًا إلى أن القرآن له أحكام معينة يقرأ بها.