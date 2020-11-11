روسيا: نأسف لتدهور الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن أسف بلاده بشأن تدهور الوضع في مجال الاستقرار الإستراتيجي، مشيرا إلى أنه تم تجاهل الدعوات الروسية للتخلي عن التدابير الأحادية.وقال ريابكوف، خلال مناقشات نادي فالداي المتعلقة برئاسة روسيا لدول "بريكس" في عام وباء كورونا اليوم الأربعاء، "مع الأسف لم تُسمع دعوات من العديد من البلدان، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" لتطوير حلول جماعية للتخلي عن التدابير الأحادية".وأضاف ريابكوف "أن المواجهة في الشؤون الدولية مستمرة في التصاعد، والوضع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي يتدهور مع الأسف".يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية قُرب انتهاء مدة سريان معاهدة "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف ونظيره الأميركي باراك أوباما في العاصمة التشيكية براغ في 8 أبريل 2010.