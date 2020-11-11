وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بوفاة الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين، ونعى الديوان الملكي البحريني رسميًا الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.