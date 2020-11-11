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محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-11-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 11-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 11-11-2020

محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول وبنك مصر، مقابل استقرار سعر اليورو في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك كريدي أجريكوول سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40، وفي بنك عودة انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.42، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك المشرق سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.37،

أسعار اليورو اليوم

وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.25، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.43، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.41، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.51.

كما استقر سعر اليورو اليوم في مواجهة الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك العربي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.42، أما في بنك التجاري وفا فسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.21، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.52.

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