معدل التضخم في السودان يُسجل 212% لشهر أكتوبر

بلغ معدل التضخم في السودان 212% لشهر أكتوبر الماضي، بارتفاع قدره 17،56 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر، حيث كان معدل التغير السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات 194،54% لشهر أكتوبر، مقارنة بمعدل 175،60% لشهر سبتمبر.وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في السودان- في بيانه اليوم الثلاثاء- أن التضخم الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ 280.51% لشهر أكتوبر، مقارنة بـ264.59% لشهر سبتمبر.كما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 181.87% لأكتوبر الماضي، مقارنة بمعدل 159.9% لشهر سبتمبر، وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 193.39% لأكتوبر الماضي، مقارنة بـ176.29% لشهر سبتمبر، فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية 258.81% لشهر أكتوبر مقارنة بـ241.09% لشهر سبتمبر.