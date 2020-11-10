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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6120 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:28 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6120 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 166 ألفا و866 حالة، وقد تعافى منها 98 ألفا و663 حالة بينما توفى 1499 حالة.

وذكر البيان أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 3549 حالة، منها 495 فى وحدات العناية المركزة، لافتا إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى النمسا العليا 1183 حالة يليها النمسا السفلى 1027 حالة وفيينا 954 حالة وتيرول 950 حالة وستيريا 795 حالة، وجاءت أقل الإصابات فى يورجنلاند وبلغت 150 حالة.

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