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حوادث

«سير عكس الاتجاه» وراء مصرع وإصابة 10 أفراد في بدر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:41 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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كشفت تحقيقات نيابة بدر والشروق، اليوم الثلاثاء، أسباب حادث مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ"توكتوك" في بدر.

وتبين أن سبب الحادث هو عدم التزام السائقين بالمحاور الجديدة لغلق طريقي السويس والإسماعيلية، واتضح أن قائد السيارة سار عكس الاتجاه في حارة واحدة من الطريق مما تسبب فى الحادث.

وقال شهود عيان إن الحادث أدى إلى إصابة 9 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم ومصرع طفل، وتبين أن حالة المصابين حرجة وتم نقلهم جميعا لمستشفى بدر العام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد باصطدام سيارة نصف نقل بـ"توكتوكين" أمام الموقف بمدينة بدر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى وجارٍ رفع حطام الحادث وتسير الحركة المرورية.

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