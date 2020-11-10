التحفظ على طنين من اللحوم الفاسدة في القاهرة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص.وتبين ضبط 2,6 طن مقطعات لحوم، ولحم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.