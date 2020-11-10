ضبط صاحب مخزن روج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (1083 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، 80 كمامة مجهولة المصدر، 15 كيلو كحول، جلسرين، فازلين)، مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.