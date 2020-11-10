«مستقبل الدراسات القرآنيّة فى الغرب» بالمعهد الدومنيكى

عبر تطبيق «زووم» ينظم المعهد الدومنيكيّ٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حلقة نقاشية بعنوان «آفاق مستقبل الدراسات القرآنيّة في الغرب.. ما يمكننا أن نتعلّمه من منجزي هذه الدراسات؟ (من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر الميلاديّين)»٬ والتي تقدمها الباحثة سنى بو أنطون، طالبة دكتواره في جامعة السوربون الفرنسيّة.تعمل حاليًا الباحثة سنى بو أنطون في رسالة دكتوراه بعنوان «الدراسات القرآنيّة من بداية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين»، تجمع هذه الدراسة ما بين الفلسفة والتاريخ وترتكز على كيفيّة تطبيق الأدوات التحليليّة النابعة من دراسة الكتاب المقدّس والتوراة من أجل فهم القرآن الكريم، وتسعى في هذه المحاضرة إلى تقديم عامّ لتحديد مناهج المستشرقين في تحليل النصّ القرآنيّ وترجمته قبل القرن التاسع عشر.