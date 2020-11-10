سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 10-11-2020



محليًا، تباين الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات منتصف الأسبوع الثلاثاء في كافة البنوك المحلية الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 10-11-2020 سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، اليوم، 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء في بنك مصر بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه، وحقق في بنك عودة 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



يشار إلى أن الدرهم هة العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز اليه رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، 50 فلس و25 فلس، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.



وبلغ إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.



يرصد موقع « الدستور » في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 10-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.