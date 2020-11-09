الحزب الجمهوري: لا نعترف بـ بايدن رئيسا للولايات المتحدة

أكد زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الاثنين، أنه لا يعترف بجو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ولا بهاريس نائبة له.وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي في كلمة بالمجلس مساء اليوم، إن الحزب لا يقر بأن بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة حتى انتهاء الطعون.وأعلن بايدن في وقت سابق عن فوزه بانتخابات الرئاسة على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب فيما قدم الأخير طعونا إلى القضاء مؤكدا وجود عمليات تزوير.وكان رودي جولياني، محامي ترامب، قد أكد وجود عمليات تزوير في الكثير من الولايات، مشيرًا إلى أنه من غير الصواب بالنسبة لترامب أن يعترف بهزيمته دون أن يقدم أي أدلة تدعم تصريحاته.