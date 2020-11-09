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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الجزائر تصلّي يوم السبت لـ«تأخر نزول المطر»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:14 م
الجزائر تصلّي
الجزائر تصلّي
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دعت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرًا لتأخر سقوط الأمطار، وذلك يوم السبت القادم ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.

وقال بيان للوزارة اليوم الإثنين إنه تم إصدار تعليمات إلى مديري الشئون الدينية والأوقاف عبر كل الولايات الجزائرية ومن خلالهم إلى السادة الأئمة تدعوهم فيها إلى إقامة صلاة الاستسقاء، نظرًا لتأخر سقوط الأمطار يوم السبت المقبل من التاسعة صباحًا مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة إلى ذلك.

ودعت الوزارة الأئمة إلى الحديث في خطبهم وتوجيهاتهم عن ترسيخ ثقافة ترشيد استعمال المياه والمحافظة على الثروة الغابية باعتبارهما عاملًا مهمًا في الإنتاج والتنمية، خاصة عقب الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا والالتزام بها أثناء أداء صلاة الاستسقاء.

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