السودان: مسلحان يقتلان شرطيًا في جنوب كردفان

أعلنت رئاسة الشرطة السودانية، أن فردين مسلحين، اعتديا على موقع تحصيل رسوم في ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، ما أسفر عن "استشهاد" شرطي.وقالت رئاسة الشرطة السودانية، في بيان اليوم الإثنين، إن المسلحين قاما بإطلاق أعيرة نارية في اتجاه موقع التحصيل، مما أدى إلى استشهاد عريف في الشرطة.وأوضحت الشرطة أنه في وقت لاحق، تمكنت قوة مشتركة من شرطة ولاية النيل الأبيض (جنوب)، والقوات المسلحة ألقت القبض على الجناة.وقال اللواء شرطة حسب الرسول عثمان مدير شرطة ولاية النيل الأبيض، إن قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، تمكنت بعد متابعة لصيقة ومتواصلة من تحديد مكان اختباء المتهمين، حيث تم تطويق المنطقة وتفتيشها والقبض على المتهمين الأساسين، وعددهم 3 أشخاص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.