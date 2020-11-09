ميليشيات تركية تستولي على أراضي السوريين الزراعية في رأس العين

استولت ميليشيا فرقة الحمزات الموالية لتركيا على أراضٍ زراعية لمواطنين سوريين في ريف مدينة رأس العين شمالي البلاد.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، إن فرقة الحمزات الموالية لأنقرة، استولت على أراضي زراعية تعود ملكيتها لأكثر من 100 عائلة بمساحة تقدر بـ30 دونم في ريف رأس العين ضمن مناطق عملية نبع السلام التركية بريف الحسكة.وأوضح المرصد السوري أن القُرى التي استولت عليها فرقة الحمزات هي قطينة والحردانة والدويرى وقرى مساجد وتل البرم في ريف الحسكة، مشيرًا إلى أن هذه الميليشيا تعمد إلى زراعة أراضي المدنيين وسرقة إنتاجها، ومنع المزارعين من العودة إلى قراهم ومزارعهم تحت التهديد المستمر بحجة تعامل أهالي القرى مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية.وأكد المرصد السوري أن الفصائل المدعومة من أنقرة، عمدت إلى منع الفلاحين من حراثة أراضيهم وزراعتها في القُرى الواقعة على خطوط الاشتباك بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية في قُرى المحمودية وعنيق الهوى والقاسمية والريحانية قرب منطقة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي.