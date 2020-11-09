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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل تكليف الصيادلة 2020.. آخر موعد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:12 م
كلية الصيدلة
كلية الصيدلة
نعمات مدحت
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تستمر عمليات السؤال على محرك البحث"جوجل" حول رابط تسجيل تكليف الصيادلة 2020 وآخر موعد، من قبل فئة الخريجين الحاصلين على كلية الصيدلة دفعات 2018، 2019 و2020، حيث بدأت وزارة الصحة والسكان الحركة الخاصة بـالتنسيق لتكليف الصيادلة، الذين تخرجوا في 2018 دور أول وثاني، وفبراير ويناير دفعة 2019، ودور أول وثاني وفبراير ويناير 2020، ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة لشؤون التكليف، سيتم  التكليف بنظام التنسيق الإليكتروني العام طبقا لقواعد التوزيع.

رابط تسجيل تكليف الصيادلة 2020

ويمكن للخريجين من كلية الصيدلة دفعة 2018، أن يقوموا بالتسجيل عبر الرابط التالي، وهو موقع وزارة الصحة لمعرفة التفاصيل الخاصة بالتكليف ومواعيده: mhealth.cu.edu.eg   ويقوم الخريج بتسجيل البيانات الخاصة به من الاسم ورقم الهاتف، والرقم القومى، ورقم الخريج، وعليه الاحتفاظ به، والدفعة التي تخرج منها، والجامعة أيضا، بالإضافة إلى المحافظة، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن الخاص به.

ووفقا لتعليمات الإدارة العامة لشئون التكليف، فإنه ينبغي على الطلاب خريجي الجامعات الألمانية، والبريطانية في مصر، القيام بضرب نسبتهم المئوية في 46، لتمكنهم من الحصول على المجموع التراكمي المطلوب، وأما خريجي جامعات جامعة الدلتا، والأهرام الكندية، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وسيناء، وفاروس، وهليوبوليس إدخال الـgpa.

آخر موعد في تسجيل تكليف الصيادلة 2020

يذكر أن التسجيل الخاص بتكليف الصيادلة 2020، بدأ يوم السبت الموافق 31 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري، ومن المفترض أن يكون استيفاء الرغبات حتى يوم 16 ديسمبر المقبل 2020.

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وبعد معرفة رابط تسجيل تكليف الصيادلة 2020.. تعرف على آخر موعد، أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف في إعلانها، أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإليكتروني هذا العام 2020 في ضوء قواعد التوزيع الآتية:الاحتياجات، والرغبات، والمجموع الاعتباري وذلك للعمل بالوحدات  التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

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