«تنسيقية الأحزاب»: أدرنا حملات المرشحين في النواب بطرق مبتكرة

قالت أميرة العدلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمسئولة عم المركز الإعلامي، إن المركز استطاع إدارة حملات المرشحين بطرق مبتكرة، لافتة إلى أنه للمرة الأولى استطاع مرشحي التنسيقية عمل جولة انتخابية لحلايب وشلاتين.وأضافت «العدلي» في المؤتمر الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب الآن، أنها حرصت على أن تشارك جميع الفئات من الأسرة المصرية في انتخابات مجلس النواب، ولأول مرة استطاعت ٤ سيدات أن تدير الحملات الانتخابية بالقطاعات المختلفة.وأوضحت أن هناك عدد من النواب والمرشحين شاركوا في الحملات الانتخابية بتنسيقية شباب الأحزاب.