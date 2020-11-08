ترامب: وسائل الإعلام لا تحدد من يفوز بانتخابات الرئاسة

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحكم وسائل الإعلام في إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية والتي فاز فيها جو بايدن المرشح الديمقراطي.وتساءل ترامب، في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا: "منذ متى تحدد وسائل الإعلام من سيكون رئيسنا القادم؟ لقد تعلمنا جميعًا الكثير في الأسبوعين الماضيين"، في إشارة إلى النتائج الأولية التي أعلنتها وسائل الإعلام بفوز بايدن دون انتظار النتائج الرسمية.وتوجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى ملعب الجولف الذي يملكه في ستيرلينج بفرجينيا قرب واشنطن لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان هزيمته في الانتخابات الرئاسة.يذكر أن ترامب لم يعترف بهزيمته ويقول لكن بدون تقديم أدلة إن عمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات.