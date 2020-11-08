وسط أزمة كورونا.. مسيرة حاشدة لحزب أردوغان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي عبر حسابهم على موقع «تويتر»، مسيرة مزدحمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية، متجاهلين الإجراءات المتخذة من الحد من انتشار فيروس كورونا.كما هتف الأعضاء للحزب وللرئيس رجب طيب أردوغان، داخل مدينة قوجه عالي، التي أقام بها أردوغان مؤتمرًا إقليميًا، اليوم الأحد.فيما انتقد النشطاء تجاهل حزب أردوغان للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك بعد عقد أردوغان مؤتمرًا إقليميًا في مدينة قوجه عالي.وأوضح الفيديو سير أعضاء الحزب متكاتفي الأيدي ومتزاحمين، على الرغم من زيادة أعداد المصابين في تركيا يوميًا.وفي السياق نفسه، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس السبت، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمختلف أنحاء تركيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 391 ألفًا و739 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 10 آلاف و803، بعد وفاة 81 مواطنًا اليوم.