موظفو الزراعة بالشرقية يتوجهون للجان الانتخابات حاملين الأعلام (صور)

حرص عدد من موظفي مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، اليوم، على الخروج مجموعات حاملين الأعلام المصرية، والتوجه إلى اللجنة الفرعية للتصويت فى انتخابات مجلس النواب.ومن جانبه حث المهندس علي لاشين وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، جميع العاملين بالإدارات والجمعيات الزراعية للمشاركة فى الانتخابات.وانتهت محافظة الشرقية، من تجهيز 982 مقر انتخابي يستوعب 1597 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.