نظر 9 طعون على نتائج المرحلة الأولى بانتخابات «النواب».. 10 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، تأجيل 9 طعون انتخابية على نتائج المرحلة الأولى والمعلنة بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات لجلسة 10 نوفمبر الجارى للاطلاع والمستندات.ونظرت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط.