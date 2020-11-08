«المسعود»: المشاركة بانتخابات «النواب» خطوة في طريق الديمقراطية

حث النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، المواطنين على النزول للجان الانتخابية في 13 لجنة للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لإثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة الحالية بكل نزاهة.وقال "المسعود"، خلال البيان الصادر له، إن الشعب المصري بكل الفئات والطبقات يُدرك جيدًا الهدف الرئيسي من انطلاق انتخابات مجلس النواب 2020، والذي يستهدف تحقيق ما يطمح الشعب المصري لتحقيقه من حياة كريمة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلًا عن إثراء الحياة النيابية بمصر وخطوة للأمام في طريق الديمقراطية خلال السنوات المُقبلة.وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين المُشاركة في انتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم دون مُقابل أو رشوة مالية، مما يُساهم في اختيار من يمثلنا بإرادة حرة لنقدم نموذجا حضاريا، ونسهم في تطوير البنية التشريعية بما يتسق مع الجهود المبذولة من الدولة.وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.