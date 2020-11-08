رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظريف: التضامن فى مواجهة الإرهاب الأمريكى كان محور المباحثات مع كوبا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:08 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
طباعة
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التضامن الدولي في مواجهة "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، شكل محور مباحثاته مع كبار المسؤولين الكوبيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس، أوضح ظريف أنه يزور هافانا حاليًا لإجراء مباحثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجز، والنائب الأول لرئيس الوزراء ريكاردو كابريساس، ورئيس الجمهورية ميجيل دياز كانل.

ولفت إلى أن "محور المباحثات مع كبار المسؤولين الكوبيين، دار حول التضامن الدولي ولاسيما في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وأيضًا التعاون الثنائي وخصوصًا في مجالات الصحة والعلوم والطاقة".

وأشار ظريف إلى أنه عند زيارته لمركز الدراسات المتقدمة، ومعهد كوبا لأبحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، دهش بانجازات هذا البلد في مجال النانو تكنولوجيا، ومكافحة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة في البحيرة غدًا لسوء الطقس

ترامب يغادر البيت الأبيض

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

لينك معرفة اللجنة الانتخابية 2020 في الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

اليوم.. كلثوميات فى ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية

المورد الثقافى تعلن نتائج الدورة الثالثة لعام 2020 من برنامج «وجهات»

الليلة.. افتتاح معرض «قرمزى» للفنان أسامة فريد

غدًا.. حجى جابر بضيافة منصة الفن المعاصر «كاب»