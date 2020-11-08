ظريف: التضامن فى مواجهة الإرهاب الأمريكى كان محور المباحثات مع كوبا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التضامن الدولي في مواجهة "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، شكل محور مباحثاته مع كبار المسؤولين الكوبيين.وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس، أوضح ظريف أنه يزور هافانا حاليًا لإجراء مباحثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجز، والنائب الأول لرئيس الوزراء ريكاردو كابريساس، ورئيس الجمهورية ميجيل دياز كانل.ولفت إلى أن "محور المباحثات مع كبار المسؤولين الكوبيين، دار حول التضامن الدولي ولاسيما في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وأيضًا التعاون الثنائي وخصوصًا في مجالات الصحة والعلوم والطاقة".وأشار ظريف إلى أنه عند زيارته لمركز الدراسات المتقدمة، ومعهد كوبا لأبحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، دهش بانجازات هذا البلد في مجال النانو تكنولوجيا، ومكافحة فيروس كورونا.