سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-11-2020

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 8-11-2020 في سوق تداول العملات المحلية.وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في أسواق المال المحلية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك المصرية العاملة.سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-11-2020البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك مصربلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةبينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibوشهد فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليسجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوتداول فى البنك العربي الأفريقي، 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامىوجاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك عودهووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ويعد الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".