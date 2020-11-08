اللهم صيبا نافعا.. أدعية الأمطار تتصد تريند جوجل

"دعاء هطول الأمطار"





"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك"."اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"."مطرنا بفضل الله ورحمته"."اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"."دعاء سماع الرعد"كما أن هناك العديد من الأدعية المأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم والتي يقولها المسلم عند سماع صوت الرعد.ومع بدء فصل الشتاء وموجات التقلبات الجوية يبحث العديد من المسلمين عن الأدعية المأثورة، حيث يستحب أن يردد المسلم عند سمع صوت الرعد والصواعق العديد من الأدعية المأثورة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي:"اللهُم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك"."سُبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خِيفته".