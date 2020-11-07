مي كرم جبر: الصندوق الانتخابي هو الترجمة العملية للديمقراطية

قامت مي كرم جبر مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإدلاء بصوتها صباح اليوم بلجنة مدرسة القناة بحي المعادي.وصرحت "جبر"، بأن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني؛ حيث يعد الصندوق الانتخابي هو الممارسة العملية للديمقراطية.وأضافت أن دور مجلس النواب القادم قوته تحدد بقوة أعضائه على النطاق الرقابي والتشريعي وليس الخدمي فقط، وبالتالي يقع عبء كبير على الناخب في تحديد قوة وثقل المجلس القادم، مؤكدة أن المواطن المصري يصعب التحايل على إرادته أو استمالته وأنه دائمًا قادر على تحديد المرشح القادر على تلبية مطالب المواطنين من المرشح المنتفع من موقعه.وشددت على ضرورة مشاركة الشباب في التصويت لأن النماذج الشابة التي اقتحمت الانتخابات هذه المرة تحتاج إلى ظهير داعم ومساند لأنهم سيمثلون الشباب بالدرجة الأولى ويعبرون عن مطالبهم وطموحاتهم.ودعت جبر الشباب المرشحين الذين سيحالفهم النجاح خلال الانتخابات الحالية بعدم الخروج من عباءة جيلهم "لأن هذا الخطأ وقع فيه الكثير من النواب السابقين"، وأن يظلوا على تواصل دائم مع الشباب من الأعمار والشرائح المختلفة ونقلوا صوتهم بأمانة شديدة تحت قبة البرلمان.