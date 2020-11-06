ضبط أب ضرب أبناءه بسبب خلافات مع زوجته في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك»، تضمن تضرر إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الشرقية، من قيام زوجها وأشقائه بالتعدي على نجليها بالضرب وإحداث إصابات بهما بسبب خلافات زوجية.وبالفحص، تم التوصل لنجليها (سائق، طالب) ومقيمان بذات الناحية.. وباستدعائهما وسؤالهما اتهما والدهما و3 آخرين «أشقاءه» بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب قيامهما بمطالبة والدهما بقيمة المنقولات الزوجية الخاصة بوالدتهما.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.