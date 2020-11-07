وظائف القوى العاملة 2020.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توافر وظائف القوى العاملة 2020 للشباب والبنات برواتب مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا في تخصصات وقطاعات وظيفية مختلفة في العدد الـ424 من النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها وزارة القوى العاملة، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق.

أخر أخبار وزارة القوى العاملة

وأوضحت وزارة القوى العاملة أنها تمكنت خلال الشهر الماضي من توفير 2998 فرصة عمل وظائف القوى العاملة 2020 في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة منها 917 لم يتم استيفاؤها للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، لشغلها في شهر نوفمبر الحالي 2020.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن النشرة القومية للتشغيل تهدف إلى عرض جميع وظائف القوى العاملة 2020 المتاحة في القطاع الخاص حيث يتم التقديم والتسجيل للوظائف عبر الموقع الإلكتروني على أن ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص المتوافرة وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع، موضحًا أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني برنامج طالبي العمل تحت مسمى النشرة القومية للتشغيل من "هـــنا".

وظائف القوى العاملة 2020

وعن وظائف القوى العاملة لشهر نوفمبر وفق النشرة القومية للتشغيل، تتوافر فرص العمل على النحو التالي " 1073 على مهنة مندوب مبيعات من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى".

كما يتوافر795 فرصة عمل فرد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه، و157 مشرف أمن، 113 عامل إنتاج، و50 فني لحام، و20 فني دوكو، و23 فني خراطة، و44 عامل خياطة، و15 عامل قص، و20 فني برادة، و20 فني فيبر، و5 محاسبين يصل الراتب لـ4000 جنيه، و15 كيميائيًا، و18 سائق كلارك، و15 فني كهرباء كنترول، و10 فني ميكانيكي.

كما تتضمن الوظائف المتوافر200 عضو فريق "عامل بالمطبخ، وويتر، وطباخ" للعمل بمحافظات أكتوبر، والفيوم، والغردقة، والإسماعيلية، ، و50 فني صيانة، و35 عامل جودة، و53 عامل تعبئة، و81 عامل خدمات، و50 مساعدات إنتاج، و20 سائق درجة أولى.

كما تتضمن وظائف القوى العمل "كاشير، وسائق تروسيكل، وفني كاميرات مراقبة، وفني كاوتش ، وبائعين، ومسئول مبيعات، ، وعمال تشكيل معادن، ومندوب سائق، ومشرفة حضانة".

ويمكن التعرف على كافة تفاصيل فرص العمل المتوافرة بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب من "هــنا".

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