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تقارير ومتابعات

حقيقة وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية فى نوفمبر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
الكمامات القماشية
الكمامات القماشية
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي "جوجل"، لمعرفة حقيقة وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية فى نوفمبر الجاري التي تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية في ظل اقتراب الموجة الثانية من انتشار فيروس كرونا المستجد كوفيد 19 الذي راح ضحيته العديد من سكان العالم، لذلك نستعرض من خلال التقرير التالي حقيقة وقف صرف الكمامات على بطاقة التموين

حقيقة وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية فى نوفمبر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزارء أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في صرف الكمامات القماشية على بطاقات التموين بشكل طبيعي عبر محال البقالة التموينية بحيث يتم صرف كمامة واحدة فقط شهريا للبطاقة التي تضم 3 أفراد وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي أتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمنع انتشار الفيروس وتفشي العدوى خاصة مع قرب الموجة الثانية التي احتاجت العديد من البلاد الأوربية وأمريكا والتي أعلنت إغلاق تام لجميه منشأتها الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات جراء الفيروس اللعين.

كيف تقي الكمامات القماش من فيروس كورونا؟

تعمل الكمامة القماش على حبس رذاذ الفم المنطلق عند تحدث الشخص الذي يرتديها حيث تساعد فقط على الحد وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وظهرت عقب اندلاع أزمة في الكمامات الطبية الواقية من الفيروس لصنعها من أقمشة قطنية كثيفة النسيج، حيث يمكن غسلها أكثر من مرة بالمطهرات والكحل وإعادة استخدمعها أكثر من مرة ولكن يجب الحذر من ارتداء الأشخاص الذين يشعورون بصعوبة في التنفس الكمامة القماش.

نصائح عند ارتداء الكمامة القماش

قبل معرفة حقيقة وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية فى نوفمبر يجب على مرتادي الكمامة القماش اتباع النصائح الأتية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19:-

- غسل اليدين وتعقيمها قبل وبعد ارتداء أو نزع الكمامة.

- وضع الكمامة بطريقة صحيحة على الفم والأنف.

- غسل الكمامة يوميا بالماء والصابون.

- لا تلمس الكمامة أثناء ارتدائها.

- لا يجب ارتدائها للشخص الذي يعاني من ضيق التنفس.

يجب مرعاة لبس الكمامة مع التباعد الاجتماعي لضمان الوقاية من انتشار عدوى الفيروس.

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